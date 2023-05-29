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    Millet istikrar dedi: Cumhuriyet'in 100. yaşında Erdoğan Türkiye'nin başında!

    Vatandaş, bir kez daha "Durmak yok, yola devam" dedi. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Oyların yüzde 52'sini alan "Yüzyıl'ın Lideri", siyasi kariyerinde de 16. zaferini ilan etti. Yine demokrasi galip geldi.

    Doğru Adam’la yeni yüzyıla

    Türkiye, dün tarihi bir gece yaşadı. Milyonlarca seçmen, liderini seçmek için kolları sıvadı. İlk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. tur yapıldı. Ve sandıklar açıldı, oylar sayıldı. Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark attı.



    Böylece gelecek 5 yılda da Türkiye'yi yönetmek için halkın onayını aldı. Kavgasızgürültüsüz bir seçim olması da demokrasi adına sevinç yarattı. Geriye tek söz kaldı: Hayırlı olsun, uğurlu olsun, herkes mutlu olsun...



    SONUCA HERKES SAYGI DUYMALI
    Bahçeli, bu seçimde 85 milyonun tümünün kazandığını söyledi ve ekledi: Küresel lobiler, kulisler ve tüm ülkeler, zilletin fermanını okudu fakat milli duruşu aşamadılar.

    MHP LİDERİ BAHÇELİ: BEN KEMAL GİTMİYORUM!
    Hezimete doyamayan Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine kulak asmadı. "Buradayım, Gitmiyorum. Devam edeceğim" mesajı yolladı.



    DEPREMZEDELER YİNE ERDOĞAN DEDİ
    Afetzede 11 şehirden 8'i, ilk turda Erdoğan'ı seçti. Bu yüzden de muhalif seçmenden beddualar işitti! İkinci turda ise Erdoğan, Hatay'ı da alıp şehir sayısını 9'a yükseltti. Kılıçdaroğlu, büyük oy kaybetti.



        TEBRİK EDİYORUZ
        İYİ Parti lideri Meral Akşener: Milletin iradesi, her zaman başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.

        OĞAN: Milliyetçiler ve Atatürkçüler başardı.

        DÜNYA AYAĞA KALKTI
        Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tüm dünyada kutlamalar yapıldı. Bayrağını alan sokağa çıktı. Avrupa'da büyük coşku yaşandı. Türkiye'de de durum farksızdı! Sevinç gösterileri sabaha dek uzadı. Sosyal medyada da "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapıldı.



        ZAFERLERLE YÜRÜYOR
        ABD ve Avrupa medyası, Erdoğan'ın zaferi karşısında diz çöktü:
        NEW YORK TIMES: Erdoğan'ın zaferi...
        BBC: Erdoğan rahat kazandı.
        AL JAZEERA: Erdoğan yine zirvede...
        FRANKFURTER RUNDSHAU: Erdoğan zaferlerle yürüyor.



            KATILIM AZALDI
            İlk turda katılım yüzde 87,04 iken dün yüzde 84.24'te kaldı. Katılım oranı en yüksek il Düzce (89.81), en düşük ise Ağrı (65.81) oldu.

            DOĞRU ADAM DOĞRU ZAFER
            Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde, yüzde 52 ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na karşı bir zaferine daha imza attı. Zafer konuşmasının ilkini, Kısıklı'daki evinin önünde yapan Erdoğan, şu mesajları paylaştı:



            Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Bay Bay Kemal'e isterseniz buna 3. Bay'ı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal. Diyoruz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.



                Ben bir şey daha söylemiştim. "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek." Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden kalkınmamızdan taviz vermeden Türkiye Yüz-yılı'nın kapısını açtık.

                Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok çok çalışacağız.

                TÜRK MİLLETİ TARİH YAZDI
                MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk milleti tarih yazmıştır" dedi.

                    Şöyle devam etti: Türk milleti tarih yazmıştır. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim saygı duymalıdır. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. 13. Cumhurbaşkanımızı Erdoğan'ı yürekten samimiyetle kutluyorum. 85 milyonun tüm vatandaşları kazanmıştır. Bugün kucaklaşma barışma ve muhabbet kazanmış.

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