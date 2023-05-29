Millet istikrar dedi: Cumhuriyet'in 100. yaşında Erdoğan Türkiye'nin başında!

Türkiye, dün tarihi bir gece yaşadı. Milyonlarca seçmen, liderini seçmek için kolları sıvadı. İlk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. tur yapıldı. Ve sandıklar açıldı, oylar sayıldı. Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark attı.





Böylece gelecek 5 yılda da Türkiye'yi yönetmek için halkın onayını aldı. Kavgasızgürültüsüz bir seçim olması da demokrasi adına sevinç yarattı. Geriye tek söz kaldı: Hayırlı olsun, uğurlu olsun, herkes mutlu olsun...





SONUCA HERKES SAYGI DUYMALI

Bahçeli, bu seçimde 85 milyonun tümünün kazandığını söyledi ve ekledi: Küresel lobiler, kulisler ve tüm ülkeler, zilletin fermanını okudu fakat milli duruşu aşamadılar.