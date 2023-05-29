Millet istikrar dedi: Cumhuriyet'in 100. yaşında Erdoğan Türkiye'nin başında!

Türkiye, dün tarihi bir gece yaşadı. Milyonlarca seçmen, liderini seçmek için kolları sıvadı. İlk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. tur yapıldı. Ve sandıklar açıldı, oylar sayıldı. Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark attı.
Böylece gelecek 5 yılda da Türkiye'yi yönetmek için halkın onayını aldı. Kavgasızgürültüsüz bir seçim olması da demokrasi adına sevinç yarattı. Geriye tek söz kaldı: Hayırlı olsun, uğurlu olsun, herkes mutlu olsun...
SONUCA HERKES SAYGI DUYMALI
Bahçeli, bu seçimde 85 milyonun tümünün kazandığını söyledi ve ekledi: Küresel lobiler, kulisler ve tüm ülkeler, zilletin fermanını okudu fakat milli duruşu aşamadılar.
MHP LİDERİ BAHÇELİ: BEN KEMAL GİTMİYORUM!
Hezimete doyamayan Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine kulak asmadı. "Buradayım, Gitmiyorum. Devam edeceğim" mesajı yolladı.
DEPREMZEDELER YİNE ERDOĞAN DEDİ
Afetzede 11 şehirden 8'i, ilk turda Erdoğan'ı seçti. Bu yüzden de muhalif seçmenden beddualar işitti! İkinci turda ise Erdoğan, Hatay'ı da alıp şehir sayısını 9'a yükseltti. Kılıçdaroğlu, büyük oy kaybetti.