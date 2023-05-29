FETÖ’cü Hakan Şükür Başkan Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemedi! Seçmene hakaretler savurdu

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek kararını verdi. Rekor katılımın olduğu sandıktan çıkan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koasliyonun adayı Kılıçdaroğlu'na karşı ezici bir üstünlük sağlayarak, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.
Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanması muhaletin yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan FETÖ'cüleri de üzdü.
Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı.
FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'koyun' göndermesi yaptı.
Şükür paylaşımına "Biz elimizden geleni yaptik ama siz bilirsiniz..!!" notunu düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ O KİŞİLERİ ÜZDÜ
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönme umudu vardı. Başkan Erdoğan'ın zaferi FETÖ'cülerin yüzlerinin düşmesine sebep oldu.