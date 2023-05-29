FETÖ’cü Hakan Şükür Başkan Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemedi! Seçmene hakaretler savurdu

Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaştı.

Uslu'nun bu paylaşımına diğer FETÖ'cüler de katılırken Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası seçim öncesi kurulan hayaller suya düşmüş oldu.