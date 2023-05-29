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    • 29.05.2023 12:32
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    FETÖ’cü Hakan Şükür Başkan Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemedi! Seçmene hakaretler savurdu

    FETÖ'cü Hakan Şükür seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenlere koyun demeye kalktı. Öte yandan Şükür'ün yanı sıra Türkiye'ye dönme umudu olan FETÖ'cüler de hayal kırıklığına uğradı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’cü Hakan Şükür seçmene hakaretler savurdu

    Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek kararını verdi. Rekor katılımın olduğu sandıktan çıkan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koasliyonun adayı Kılıçdaroğlu'na karşı ezici bir üstünlük sağlayarak, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

    Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanması muhaletin yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan FETÖ'cüleri de üzdü.



    Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı.

    FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'koyun' göndermesi yaptı.

    Şükür paylaşımına "Biz elimizden geleni yaptik ama siz bilirsiniz..!!" notunu düştü.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ O KİŞİLERİ ÜZDÜ
    8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönme umudu vardı. Başkan Erdoğan'ın zaferi FETÖ'cülerin yüzlerinin düşmesine sebep oldu.

        Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaştı.

        Uslu'nun bu paylaşımına diğer FETÖ'cüler de katılırken Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası seçim öncesi kurulan hayaller suya düşmüş oldu.

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        FETÖ’cü Hakan Şükür seçmene hakaretler savurdu
        Haberler Güncel FETÖ’cü Hakan Şükür Başkan Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemedi! Seçmene hakaretler savurdu
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