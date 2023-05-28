Rus medyası Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine geniş yer verdi: Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti





Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye yaptığı konuşmada, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir." ifadelerine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin enflasyonda sorun yaşadığı ve Erdoğan'ın enflasyonu düşürme sözü verdiği aktarıldı.