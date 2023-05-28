Rus medyası Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine geniş yer verdi: Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti

Rus medyasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde kazandığı zafere geniş yer verildi.
İzvestiya gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin kazandığını söyledi" başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan'ın seçimin galibi olduğunu yazdı.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye yaptığı konuşmada, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir." ifadelerine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin enflasyonda sorun yaşadığı ve Erdoğan'ın enflasyonu düşürme sözü verdiği aktarıldı.