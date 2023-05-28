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    • 28.05.2023 23:57
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    Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçlarının açıklanması sonrasında paylaşımda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Muharrem İnce, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı

    takvim.com.tr
    İnce’den Başkan Erdoğan’a tebrik

    İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde bitirdi.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı

    "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum." Dedi.

    AĞIRALİOĞLUN'DAN "MİLLET İRADESİ TECELLİ ETTİ; SAYIN CUMHURBAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Ağıralioğlu: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi tecelli etti; Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Şimdi, sarıp sarmalanacak 85 milyon millet ve hizmeti görülecek koca bir devlet var! Seçim sonuçları, vatana, millete, Türk dünyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun." Dedi.

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    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!
    Haberler Güncel Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik
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