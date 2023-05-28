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    • 28.05.2023 17:36
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    Köşeye sıkışan Kandil'den seçim günü Kılıçdaroğlu'na destek! Elebaşı Remzi Kartal sahnede... PKK medyasında "Hesap soracağız" tehditleri

    Terör örgütü PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği kesintisiz destek sürüyor. Örgütün kırmızı bültenle aranan elebaşlarından Remzi Kartal, oy verme işlemi sürerken Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yaptı. Kartal, "Mutlak suretle sandıklara gidin, faşist Erdoğan'a karşı oyunuzu kullanın" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Öte yandan PKK medyası da oy verme işleminin sürdüğü dakikalarda provokatif paylaşımlar yaparak "HESAP SORACAĞIZ" tehditleri savurdu. "Son darbeyi vur! Erdoğan'ı devir" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandil’den seçim günü Kılıçdaroğlu’na destek!

    Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gitti. 7'den 70'e herkes, oy vererek milli iradesine sahip çıktı.

    8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işleminin sürdüğü dakikalarda 14 Mayıs ve ikinci tura gidilen süreçte olduğu gibi bugün de PKK tarafından aleni bir şekilde desteklendi.



    PKK SEÇİM SÜRERKEN KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENDİ
    Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, PKK kanalında Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yaparak "Tüm yurtseverlere çağrı yapıyoruz; mutlak suretle sandıklara gidin, diktatör faşist Erdoğan'a karşı oyunuzu kullanın. Faşizmi iktidardan indirmek bizim elimizde" dedi.


    "ERDOĞAN'IN KAYBETMESİ İÇİN KILIÇDAROĞLU"
    PKK elebaşı geride bıraktığımız günlerde de "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz. Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısı yapmıştı.



    Öte yandan Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verip propagandasını yapan PKK kanalı Medya Haber, oy verme işleminin sürdüğü dakikalarda provokatif paylaşımlar yaparak "HESAP SORACAĞIZ" tehditleri savurdu.




    Rezil paylaşımlarda "Son darbeyi vur! Erdoğan'ı devir" ifadeleri kullanılması dikkatlerden kaçmadı.



        PKK KANALINDA 'EVET' MÜHÜRLÜ KILIÇDAROĞLU YAYINLARI!
        Örgütün kanalında geride bıraktığımız günlerde "28 Mayıs hesap sorma günüdür" dendi Kılıçdaoğlu'na 'evet' mührünün vurulduğu yayınlar yapıldı.

        Aynı anlarda ekranın alt tarafında Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildi.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Güncel Köşeye sıkışan Kandil'den seçim günü Kılıçdaroğlu'na destek! Elebaşı Remzi Kartal sahnede... PKK medyasında "Hesap soracağız" tehditleri
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