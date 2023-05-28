Köşeye sıkışan Kandil'den seçim günü Kılıçdaroğlu'na destek! Elebaşı Remzi Kartal sahnede... PKK medyasında "Hesap soracağız" tehditleri

Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gitti. 7'den 70'e herkes, oy vererek milli iradesine sahip çıktı.



8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işleminin sürdüğü dakikalarda 14 Mayıs ve ikinci tura gidilen süreçte olduğu gibi bugün de PKK tarafından aleni bir şekilde desteklendi.