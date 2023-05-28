İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçları nasıl? İşte il il sandıklardan çıkan sonuçlar

"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Oy sayma işlemine geçilirken Büyükşehirlerden İstanbul, İzmir ve Ankara'da sonuçların nasıl olduğu büyük merak konusu oldu.

İSTANBUL

AÇILAN SANDIK: %28.98 RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %49.98 KEMAL KILIÇDAROĞLU: %50.02

ANKARA

AÇILAN SANDIK: 41.78 RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %54.68 KEMAL KILIÇDAROĞLU: %45.32