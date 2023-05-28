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    • 28.05.2023 18:30
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    İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçları nasıl? İşte il il sandıklardan çıkan sonuçlar

    Son dakika haberleri... Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandığa gitti. Oy verme işlemleri saat 17:00'da sona ererken sandıklardan çıkacak sonuçlar bekleniyor. Oy sayma işlemine geçilirken Büyükşehirlerden İstanbul, İzmir ve Ankara’da sonuçların nasıl olduğu büyük merak konusu oldu.

    İstanbul, Ankara ve İzmir’de seçim sonuçları nasıl?

    Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitmişti.

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

    Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullandı.

    Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

    Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

    OLUMSUZ BİR DURUM OLMADI
    "Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır"     diyen Yener, şöyle devam etti:

        "Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

        BÜYÜKŞEHİRLERDE SEÇİM SONUÇLARI NASIL?
        Oy sayma işlemine geçilirken Büyükşehirlerden İstanbul, İzmir ve Ankara'da sonuçların nasıl olduğu büyük merak konusu oldu.

        İSTANBUL
        AÇILAN SANDIK: %28.98

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %49.98

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: %50.02

        ANKARA
        AÇILAN SANDIK: 41.78

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %54.68

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: %45.32

        İZMİR
        AÇILAN SANDIK: 43.89

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %34.89

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: 65.11
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        Haberler Güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçları nasıl? İşte il il sandıklardan çıkan sonuçlar
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