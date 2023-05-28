Al Jaber kulelerine Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yansılıtıldı

Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekliyor. Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor. Başkan Erdoğan'ın ipi göüğüslediği seçim sonuçlarına göre birçok ülke Başkan Erdoğan'ı arayarak ve sosyal medyadan tebrik etti. Bu ülkelerden birisi de Katar oldu.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim." dedi.
Ayrıca Katar Başkan Erdoğan'a yönelik bir jest yaptı.
Katar'ın başkenti Doha'nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber Kuleleri'ne, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı yansıtıldı.