Al Jaber kulelerine Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yansılıtıldı

Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekliyor. Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor. Başkan Erdoğan'ın ipi göüğüslediği seçim sonuçlarına göre birçok ülke Başkan Erdoğan'ı arayarak ve sosyal medyadan tebrik etti. Bu ülkelerden birisi de Katar oldu.