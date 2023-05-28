Sinan Oğan'dan seçim mesajı: Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası





KAZANAN TÜM TÜRKİYE

İkinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kazananın tüm Türkiye olduğunu vurgulayan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan plana sadık kalantüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur." ifadelerini kullandı.