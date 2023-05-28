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    • 28.05.2023 14:37
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    Yine aynı kirli zihniyet! Muhalif troller 2. tur seçimlerinde de deprem bölgesindekilere kin kustular

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde deprem bölgesinden kendileri lehine oy çıkacağını düşünen 7'li koalisyon adeta milletin tokadını yemiş neye uğradığını şaşırmıştı. Deprem bölgesindekilere demediğini bırakmayan kirli zihniyet 2. turda da kinini kustu. Oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanan bir seçmen, deprem bölgeleri için hakaretler yağdırdı.

    takvim.com.tr
    2. tur seçimlerinde de deprem bölgesindekilere kin kustular

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde deprem bölgesindeki seçmenin Başkan Erdoğan'ı seçmesi muhalif isimleri çileden çıkarmıştı.

    Daha oy sayımı bitmeden CHP trolleri, deprem bölgesinde yaşayan ve Başkan Erdoğan'a oy veren seçmeni hedef alıp hakaretler savurmuştu.

    Yapılan yardımları 'haram' eden CHP trollerine tarihi tokat ise depremzedelerden gelmişti. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na havale gönderdi. Edilen hakaretlere sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi standından bir su aldığını belirten depremzede Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdiğini açıkladı. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer almıştı.

        Yetmemiş, CHP'li belediyelerden Tekirdağ Belediyesi, otellere yerleştirilen depremzedeleri tahliye etmek istemiş, durumla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        Tekirdağ'daki depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerine kötü davrandığını anlatarak "Bundan sonra size kahve bile yok" dediğini aktarmıştı.

        NEFRETİNİ KUSTU
        ;Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.

        Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

        Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan seçmenin "Kahrolasın Hatay", "Yıkılasın Maraş", "Enkazını görelim Malatya" ve "Acı çekesin Adıyaman" şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.

            SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
            Aynı seçmenin geçtiğimiz günlerde devlet hastanesine kavuşan Hatay'ın Defne ilçesi için "Defne'ye selam olsun" yazması dikkat çekti.

            Sosyal medyaya düşen bu kare, tepkilere neden oldu.
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            Haberler Güncel Yine aynı kirli zihniyet! Muhalif troller 2. tur seçimlerinde de deprem bölgesindekilere kin kustular
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