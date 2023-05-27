



Ünal, göçmenlerin Türkiye'deki seçimlerde polemik konusu olmasını eleştirerek, "Ülkemiz, demokratik ve çok gelişmiş. Bence bunları tartışmamalıyız. Daha çok ne icat edebiliriz, ne üretebiliriz, ülkemizi nasıl daha fazla geliştirebiliriz gibi tartışmalar yapsak daha farklı bir seviyeye geliriz." dedi.

Hollanda'da Türkiye'deki seçimlerin yakından takip edildiğini belirten Ünal, bu seçimlerin çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini ve bunun Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.