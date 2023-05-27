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    Gurbetçilerden Başkan Erdoğan'a tam destek! Hollanda semalarında "Reis Recep Tayyip Erdoğan" pankartlı uçak

    Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri için saatle sonra sandık başına gidiyor. Seçimler Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından da soluksuz takip ediliyor. Hollanda'da 6 Türk genci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek gösterisinde bulunmak adına uçak kiraladı. Gençlerin kiraladığı uçak "Reis Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla uçtu.

    takvim.com.tr
    Hollanda’da Reis Erdoğan pankartlı uçak

    Hollanda'da 6 Türk gencin kiraladığı uçak, "Reis Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla Apeldoorn, Deventer ve Arnhem şehirlerinin semalarında uçtu.

    Uçağı kiralayan gençlerden Mikail Ünal, fikrin kendisine ait olduğunu belirterek, "Toplam 4 saatlik uçuş gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 avro masraf oldu." dedi.



    Aslen Sivaslı olan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Ünal, "Çok sayıda gurbetçi vatandaşın çeşitli sosyal medya mecralarında uçağın ve pankartın resimlerini, görüntülerini paylaştıklarını gördük. Bu, bizi memnun etti." ifadelerini kullandı.



    Ünal, göçmenlerin Türkiye'deki seçimlerde polemik konusu olmasını eleştirerek, "Ülkemiz, demokratik ve çok gelişmiş. Bence bunları tartışmamalıyız. Daha çok ne icat edebiliriz, ne üretebiliriz, ülkemizi nasıl daha fazla geliştirebiliriz gibi tartışmalar yapsak daha farklı bir seviyeye geliriz." dedi.

    Hollanda'da Türkiye'deki seçimlerin yakından takip edildiğini belirten Ünal, bu seçimlerin çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini ve bunun Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.
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