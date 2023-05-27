Propaganda konuşması yayınlandı! Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu ikinci tur mesajı: Aydınlık geleceğe kapı aralayacaksınız





"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZLA MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ"

Son 21 yılda yaşadığımız güven ve istikrar ikliminin Türkiye'nin asırlık sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırdığını hep birlikte gördük. Şimdi, bu başarıdan aldığımız ilhamla ülkemizi dünyanın önde gelen siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin huzurundayız."

Erdoğan, bu vizyonun temelinde hiçbir istisnası olmaksızın 85 milyonun tamamının önüne müreffeh ve güvenli bir gelecek serme, vatan topraklarını terör örgütlerinin saldırılarından küresel güçlerin operasyonlarına kadar her türlü tehditten koruma ve milletin her bir ferdine istihdamıyla kazancıyla sosyal destekleriyle onurlu bir hayat sunma hedefi ile büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirme kararlılığı bulunduğunu söyledi.

"Biz, birileri gibi akşam başka sabah başka konuşup, sonra da dönüp 'Çarpıcı olsun diye öyle söyledik.' diyerek milletle dalga geçenlerden asla olmadık, olmayız. Biz ne diyorsak onu yaparız, ne yapıyorsak onu söyleriz." diyen Erdoğan, ülkenin her karış toprağına kazandırdıkları eserleri, her vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri hep bu anlayışla hayata geçirdiklerini dile getirdi.