Başkan Erdoğan akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti: "İşte ordu işte komutan" nidaları...

Seçim çalışmalarını sonlandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti.
Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları sıralandı.
"İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN"
Namazdan sonra Erdoğan'ın çıkmasıyla birlikte Eyüp Camii'nin avlusunda "İşte ordu işte komutan" sesleri yükseldi.
14 MAYIS'TA AYASOFYA'DA İDİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, burada da dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.
Erdoğan, Ayasofya'daki namaz sonrası "Hepimiz birlik beraberlik içeresinde olalım. İnşallah bunun neticesini de rabbim bizlere lütfedecektir" demişti.