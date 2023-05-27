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    • 27.05.2023 22:19
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    Başkan Erdoğan akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti: "İşte ordu işte komutan" nidaları...

    Yoğun seçim temposunu bugün sonlandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Eyüpsultan’da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan için "Recep Tayyip Erdoğan" ve "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan akşam namazını Eyüp Sultan’da kıldı

    Seçim çalışmalarını sonlandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti.


    Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları sıralandı.



    "İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN"
    Namazdan sonra Erdoğan'ın çıkmasıyla birlikte Eyüp Camii'nin avlusunda "İşte ordu işte komutan" sesleri yükseldi.


    14 MAYIS'TA AYASOFYA'DA İDİ
    Öte yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, burada da dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.




    Erdoğan, Ayasofya'daki namaz sonrası "Hepimiz birlik beraberlik içeresinde olalım. İnşallah bunun neticesini de rabbim bizlere lütfedecektir" demişti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti: "İşte ordu işte komutan" nidaları...
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