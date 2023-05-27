Başkan Erdoğan akşam namazını İstanbul'un manevi kalbi Eyüp Sultan Camii'nde eda etti: "İşte ordu işte komutan" nidaları...



14 MAYIS'TA AYASOFYA'DA İDİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, burada da dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.