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    CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısı çöktü: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özel uçak selfiesi!

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade ederken, seçim çalışmaları için özel uçak ile seyahat etmekten de adeta geri kalmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip bunu bir şova dönüştürmüş, fotoğraf ve videolarla yandaş basında "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışmıştı. Seçim programı süresince tasarruftan bahseden ve aynı zamanda özel jetlerle seyahat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yolculuğunu yaptığı özel uçaktan yeni görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt paylaştı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özel uçak selfiesi!

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önüne derildi.

    Seçim programı süresince tasarruftan bahseden ve aynı zamanda özel jetlerle seyahat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yolculuğunu yaptığı özel uçaktan yeni görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade etmişti.

    "HALKIN İÇİNDEKİ BAŞKAN" İMAJI YARATMAYA ÇALIŞMIŞTI
    Öte yandan seçim çalışmaları için özel uçak ile seyahat etmekten de adeta geri kalmayn Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip bunu bir şova dönüştürmüş, fotoğraf ve videolarla yandaş basında "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışmıştı.

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    Haberler Güncel CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısı çöktü: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özel uçak selfiesi!
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