CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısı çöktü: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özel uçak selfiesi!

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade etmişti.

"HALKIN İÇİNDEKİ BAŞKAN" İMAJI YARATMAYA ÇALIŞMIŞTI

Öte yandan seçim çalışmaları için özel uçak ile seyahat etmekten de adeta geri kalmayn Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip bunu bir şova dönüştürmüş, fotoğraf ve videolarla yandaş basında "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışmıştı.