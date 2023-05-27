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    • 27.05.2023 19:09
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    • 27.05.2023 19:09
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    8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yazmayı beceremediği tweet alay konusu oldu!

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kaldı. 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yazmayı beceremediği tweet dillere düştü. Vatandaştan ise "Daha tweet atamıyorsun, Türkiye'yi mi yönetmek istiyorsun" şeklinde tepki geldi.

    takvim.com.tr
    Yine tek eğlence Kılıçdaroğlu!

    Türkiye 28 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atmıştı.



    Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kirli siyasetine hız verdi. Bunun son örneği ise çiftçilere yönelik attığı algılarla dolu tweetle bir kez daha gözler önüne serildi.

    Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tweette yaptığı yazım hatası ise sosyal medyada gündem oldu. "Daha tweet atamıyorsun, Türkiye'yi mi yönetmek istiyorsun" tepkileri peşi sıra geldi. Ardından Kılıçdaroğlu tweetini düzenledi.


    İşte gelen tepkiler...

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Daha Türkçe yazamıyor. Tweeti editlemiş sonradan" dedi.


        Bir başka kullanıcıdan ise, "Hmm demek sen Türkiye'yi yönetmek istiyorsun" şeklinde yorum geldi.

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        Haberler Güncel 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yazmayı beceremediği tweet alay konusu oldu!
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