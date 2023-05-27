8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yazmayı beceremediği tweet alay konusu oldu!

Türkiye 28 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atmıştı.





Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kirli siyasetine hız verdi. Bunun son örneği ise çiftçilere yönelik attığı algılarla dolu tweetle bir kez daha gözler önüne serildi.