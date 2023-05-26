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    • 26.05.2023 11:47
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    • 26.05.2023 11:47
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    Tekirdağ'da PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme!

    Tekirdağ merkezli PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, 24 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda örgütün üst düzey yetkilisi Duran Kalkan'ın yakın korumasının da yakalandığı öğrenildi. Ayrıca teröristin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP için sandık müşahidi olarak görev yaptığı tespit edilmişti.

    takvim.com.tr
    İHA
    Büyükbaşa yakın terörist adliyeye sevk edildi!

    PKK'ya yönelik Tekirdağ'da yapılan operasyonda terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumasınında aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

    Terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde HDPKK'nın sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından operasyona yönelik açıklama yaptı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona yönelik yaptığı açıklamada "Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişininde bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı" dedi.

    HDK İÇERİSİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

    PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        PKK ELEBAŞININ KORUMASI OKUL MÜŞAHİTLİĞİ YAPARKEN YAKALANDI
        Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'da geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmişti.

        GÖZALTINA ALINAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        Haberler Güncel Tekirdağ'da PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme!
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