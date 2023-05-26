Tekirdağ'da PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme!

HDK İÇERİSİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.