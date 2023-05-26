Tekirdağ'da PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme!

PKK'ya yönelik Tekirdağ'da yapılan operasyonda terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumasınında aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde HDPKK'nın sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından operasyona yönelik açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona yönelik yaptığı açıklamada "Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişininde bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı" dedi.
HDK İÇERİSİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.