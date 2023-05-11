14 Mayıs seçimleri öncesi Batı'nın kaos hazırlığı belgelendi! Oy ve Ötesi Derneği'ni Avrupa ülkeleri fonluyor



2015 YILI FONLARI

İsveç Başkonsolosluğu: 192 bin 800 lira









2014 YILI FONLARI

Hollanda Dışişleri Bakanlığı: 24 bin 500 euro



17/25 ARALIK'TAN SONRA KURULDU HER KRİTİK SEÇİMDE SAHNEDELERDİ

Oy ve Ötesi Derneği, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasından sonraki ilk seçimler olan Mart 2014 mahalli seçimlerinde sonra harekete geçti. Deneğin Başkanlığını Ertim Orkun yapıyor. Şimdiye kadar seçim seçimde gönüllü toplayıp sandıklarda müşahitlik yaptılar. 1 Kasım 2015 seçimlerinde "sandık müşahiti" kartlarıyla gayri resmi sandık bekçiliğine soyunan "Oy ve Ötesi" grubunun eylem planı ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından desteklendi. Ak Parti'yi iktidardan düşürmek için o dönem Gezici gruplardan oluşturulan Oy ve Ötesi adlı oluşum, FETÖ ve terör medyası tarafından parlatılırken, seçimlerde şaibe algısı oluşturmak ve sonuçları tartışmalı hale getirmek için örgütlenen sözde sivil toplum hareketi sandık başlarında FETÖ'cü Cihan Haber Ajansı'nın görevlileri ile işbirliği yapmıştı. Gönüllülerini FETÖ ile bağlantılı göstermemek için CHP'lilerden ve Gezi eylemcilerinden oluşturan Oy ve Ötesi'ne FETÖ'ye bağlı medya organlarının ve yazarlarının desteği ise tamdı. Dernek 31 Mart 2019 seçimlerinde de sahneye çıkmış, tekrarlanan İstanbul'daki 24 Haziran seçimlerinde Oy ve Ötesi oluşumunun, sahte müşahit kartlarıyla sandıklarda görev yaptığı tespit edilmişti.



TEK AMACI ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ DEVİRMEK

Derneğin başkanı Ertim Orkun, 7'li koalisyonun fonladığı medya tarafından desteklenirken, geçen ay T24'e verdiği röportajda, "Bizim (Türkiye'nin) güvenli bir seçim sistemimiz var. Kurulduğumuzdan bugüne seçim sonucunu etkileyecek ihlal denilecek bir şeyle karşılaşmadık. Organize bir usulsüzlük gözlemlemedik" dese de "Sandığa şaibe karışacak" motivasyonuyla hala gönüllü ve fon toplamaları dikkat çekiyor. Orkun, "Acaba ülkede hukuksuz bir şeyler oluyor mudur kaygısıyla yaşıyoruz" diyerek faaliyetlerine kılıf buluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN