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    • 11.05.2023 15:36
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    • 11.05.2023 15:36
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    14 Mayıs seçimleri öncesi Batı'nın kaos hazırlığı belgelendi! Oy ve Ötesi Derneği'ni Avrupa ülkeleri fonluyor

    2015 yılından bu yana her kritik seçimde sahneye çıkan, "sandıkta şaibe var" algısı için demokratik katılımı ve seçim güvenliğini provoke eden Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde de aktifleştirildi. Daha önce FETÖ ile de işbirliği yaptığı gündeme gelen derneğin, Türkiye'de sözde "demokrasi ve seçim gözlemciliği" bahanesiyle Avrupa ülkelerince resmi olarak fonlandığının belgeleri ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin elde ettiği belgelere göre Oy ve Ötesi Derneği kurulduğu 2014 yılından bu yana sadece Hollanda, İsviçre, İsveç, Norveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden  Türk parasıyla 8 milyon 356 bin lira fon aktarıldı. İşte belge belge başkanlığını Ertim Orkun'un yaptığı Oy ve Ötesi Derneği gerçekleri…

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Batı’nın kaos hazırlığı belgelendi!

    Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir hafta kaldı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacağı, yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı seçimler, organize "provokasyon" çevrelerini yine harekete geçirdi. 2015'ten bu yana gayriresmi sandık bekçiliğine soyunan ve geçmişte terör örgütü FETÖ ile de ortak hareket eden Oy ve Ötesi grubu yine sahnede. Kendilerini sözde sivil toplum kuruluşu gibi gösteren oluşumun arkasında kimlerin yer aldığı, hangi çevreler tarafından da finanse edildiği ortaya çıktı.



    YURT DIŞINDAN FONLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Başkanlığını Ertim Orkun'un yaptığı Oy ve Ötesi grubunun ciddi anlamda yurt dışından fonlandığı belgelerle ortaya çıktı. Kurulduğu 2014 yılından bu yana sadece Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin milyonluk fonuyla beslenen ve seçimleri "şaibeli" göstermek için provokasyon yapan derneğe paralar sözde "Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi, seçimlere katılımın ve seçim gözlemciliğinin desteklenmesi" gerekçesiyle verildi. Türkiye'deki seçimlere "Avrupa müdahalesi", sözde "demokrasi" maskesiyle tamamen sandık ve seçim güvenliğine gölge düşürmek için kullanıldı.

    Kurulduğu 2014 yılından 2023 yılı dahil toplamda 4 milyon 95 bin 455 lira, 173.997 Euro, 13.475 dolar, 149 bin 820 Norveç kronu ile Avrupa ülkeleri tarafında fonlandı. Toplamda Türk lirası karşılığı ise 8 milyon 356 bin 397 lira oldu.

    Türkiye'de seçimlerde 'şaibe olabilir' algısıyla sandıklarda görev almak üzere 50 bine yakın gönüllü toplayan Oy ve Ötesi Derneği, ABD ve Avrupa ülkelerinden büyükelçilik düzeyinde milyonlarca liralık fon alıyor. Sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023'de derneğin hesabına 1 milyon 346 bin lira aktardı.



        PARA VERMEK İÇİN SIRAYA GİRMİŞLER
        Derneğe kurulduğu 2014 yılından bu yana İsveç Başkonsolosluğu'nun yanı sıra ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği ile European Endowment for Democracy ve Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş fon sağladı.



        ALMAN HEINRICH BÖLL BURADA DA VAR
        Örneğin Brüksel merkezli European Endowment for Democracy'nin 27 Şubat 2023'te derneğe gönderdiği para miktarı 85 bin avro (1 milyon 820 bin lira). Hollanda en büyük miktarı 665 bin lira olan (4 Aralık 2020) 5 ayrı para transferi gerçekleştirdi. Türkiye'de tüm muhaliflere para aktarmakla tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği ise 14 Mayıs seçimlerinde kullanılmak üzere 2022 yılı sonlarında Oy ve Ötesi Derneği'ne 4 ayrı transferle 676 bin lira gönderdi.



        8,5 MİLYON LİRADAN FAZLA
        Derneğe 2014 yılından bu yana Türk Lirası, dolar, avro ve Norveç kronu olarak gönderilen para 8,5 milyon lirayı geçiyor. Paranın büyük bölümü TL olarak verildiği için miktar bugünkü kurlarla hesaplandığında çok daha fazla.

            İşte Oy ve Ötesi Derneği'ni fonlayanların yıl yıl tam listesi:

            2023 YILI FONLARI
            İsveç Konsolosluğu: 1 milyon 346 bin lira
            European Endowment for Democracy: 85 bin euro
            Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği: 81 bin lira

            2022 YILI FONLARI
            Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği: Toplam 595 bin lira


            2021 YILI FONLARI
            ABD Büyükelçiliği: 4042 dolar





            2020 YILI FONLARI
            Hollanda Büyükelçiliği: 665 bin 632 lira
            ABD Büyükelçiliği: 9433 dolar
            İsveç Başkonsolosluğu: 90 bin 545 bin 35 lira
            Hollanda Büyükelçiliği: 41 bin 239 lira



                2019 YILI FONLARI
                Hollanda Büyükelçiliği: 371 bin 150 lira
                İsveç Başkonsolosluğu: 160 bin 489 lira
                İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı (Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA): 470 euro

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                2018 YILI FONLARI
                Alman Dış Kültürel İlişkiler Enstitüsü (Institut für Auslandsbeziehungen): 9420 euro
                Hollanda Büyükelçiliği: 17 bin 756 lira
                Norveç Kraliyet Büyükelçiliği: 115 bin 221 lira
                Alman Dış Kültürel İlişkiler Enstitüsü (Institut für Auslandsbeziehungen): 16 bin euro
                Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı (European Endowment for Democracy): 30 bin euro
                İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı (Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA): 8607 euro
                Hollanda Büyükelçiliği: 166 bin 430 lira
                İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Swedish International Development Cooperation Agency): 252 bin 193 lira
                Norveç Kraliyet Büyükelçiliği: 149 bin 820 Norveç kronu


                2015 YILI FONLARI
                İsveç Başkonsolosluğu: 192 bin 800 lira




                2014 YILI FONLARI
                Hollanda Dışişleri Bakanlığı: 24 bin 500 euro

                17/25 ARALIK'TAN SONRA KURULDU HER KRİTİK SEÇİMDE SAHNEDELERDİ
                Oy ve Ötesi Derneği, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasından sonraki ilk seçimler olan Mart 2014 mahalli seçimlerinde sonra harekete geçti. Deneğin Başkanlığını Ertim Orkun yapıyor. Şimdiye kadar seçim seçimde gönüllü toplayıp sandıklarda müşahitlik yaptılar. 1 Kasım 2015 seçimlerinde "sandık müşahiti" kartlarıyla gayri resmi sandık bekçiliğine soyunan "Oy ve Ötesi" grubunun eylem planı ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından desteklendi. Ak Parti'yi iktidardan düşürmek için o dönem Gezici gruplardan oluşturulan Oy ve Ötesi adlı oluşum, FETÖ ve terör medyası tarafından parlatılırken, seçimlerde şaibe algısı oluşturmak ve sonuçları tartışmalı hale getirmek için örgütlenen sözde sivil toplum hareketi sandık başlarında FETÖ'cü Cihan Haber Ajansı'nın görevlileri ile işbirliği yapmıştı. Gönüllülerini FETÖ ile bağlantılı göstermemek için CHP'lilerden ve Gezi eylemcilerinden oluşturan Oy ve Ötesi'ne FETÖ'ye bağlı medya organlarının ve yazarlarının desteği ise tamdı. Dernek 31 Mart 2019 seçimlerinde de sahneye çıkmış, tekrarlanan İstanbul'daki 24 Haziran seçimlerinde Oy ve Ötesi oluşumunun, sahte müşahit kartlarıyla sandıklarda görev yaptığı tespit edilmişti.

                TEK AMACI ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ DEVİRMEK
                Derneğin başkanı Ertim Orkun, 7'li koalisyonun fonladığı medya tarafından desteklenirken, geçen ay T24'e verdiği röportajda, "Bizim (Türkiye'nin) güvenli bir seçim sistemimiz var. Kurulduğumuzdan bugüne seçim sonucunu etkileyecek ihlal denilecek bir şeyle karşılaşmadık. Organize bir usulsüzlük gözlemlemedik" dese de "Sandığa şaibe karışacak" motivasyonuyla hala gönüllü ve fon toplamaları dikkat çekiyor. Orkun, "Acaba ülkede hukuksuz bir şeyler oluyor mudur kaygısıyla yaşıyoruz" diyerek faaliyetlerine kılıf buluyor.

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