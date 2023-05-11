14 Mayıs seçimleri öncesi Batı'nın kaos hazırlığı belgelendi! Oy ve Ötesi Derneği'ni Avrupa ülkeleri fonluyor

Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir hafta kaldı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacağı, yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı seçimler, organize "provokasyon" çevrelerini yine harekete geçirdi. 2015'ten bu yana gayriresmi sandık bekçiliğine soyunan ve geçmişte terör örgütü FETÖ ile de ortak hareket eden Oy ve Ötesi grubu yine sahnede. Kendilerini sözde sivil toplum kuruluşu gibi gösteren oluşumun arkasında kimlerin yer aldığı, hangi çevreler tarafından da finanse edildiği ortaya çıktı.
YURT DIŞINDAN FONLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Başkanlığını Ertim Orkun'un yaptığı Oy ve Ötesi grubunun ciddi anlamda yurt dışından fonlandığı belgelerle ortaya çıktı. Kurulduğu 2014 yılından bu yana sadece Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin milyonluk fonuyla beslenen ve seçimleri "şaibeli" göstermek için provokasyon yapan derneğe paralar sözde "Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi, seçimlere katılımın ve seçim gözlemciliğinin desteklenmesi" gerekçesiyle verildi. Türkiye'deki seçimlere "Avrupa müdahalesi", sözde "demokrasi" maskesiyle tamamen sandık ve seçim güvenliğine gölge düşürmek için kullanıldı.
Kurulduğu 2014 yılından 2023 yılı dahil toplamda 4 milyon 95 bin 455 lira, 173.997 Euro, 13.475 dolar, 149 bin 820 Norveç kronu ile Avrupa ülkeleri tarafında fonlandı. Toplamda Türk lirası karşılığı ise 8 milyon 356 bin 397 lira oldu.
Türkiye'de seçimlerde 'şaibe olabilir' algısıyla sandıklarda görev almak üzere 50 bine yakın gönüllü toplayan Oy ve Ötesi Derneği, ABD ve Avrupa ülkelerinden büyükelçilik düzeyinde milyonlarca liralık fon alıyor. Sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023'de derneğin hesabına 1 milyon 346 bin lira aktardı.