Seçim sonrası gündeme damga vuracak ekonomik reformlar! İşçi, memura zam, Bağ-Kur'luya erken emeklilik, asgari ücrete ara zam, ek gösterge, refah payı...
28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından tüm vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Taşerondan işçi ve memurlara, Bağ-Kur'lulardan kadınlara, gençlerden emeklilere, ailelere kadar hemen herkesi etkileyecek adımlar atılacak. İşte bu yaza damgasını vuracak reform adımları..
Seçimlerin ardından sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu hayata geçirilirken; 100 bin taşeron işçinin kadro, 470 bin memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemeleri Meclis'e taşınacak.
* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.
Yeni net ücretin 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Yüzde 20.92 olarak beklenen ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa net 10 bin 286 lira olacak. Asgari ücret artış yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Yeni asgari ücret tüm çalışanlara yansıyacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek.