Seçim sonrası gündeme damga vuracak ekonomik reformlar! İşçi, memura zam, Bağ-Kur’luya erken emeklilik, asgari ücrete ara zam, ek gösterge, refah payı...

* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.