Başkan Erdoğan Trabzon'daki gençlik buluşmasına telefonla bağlandı: “Ben uşaklara inanıyorum”

"TRABZON'DAN ÇOK ÇOK FARKLI BİR SES BEKLİYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptığı konuşmada, İstanbul Esenler'de bugün bir miting düzenlediklerini belirterek "Sevgili gençler. Esenler'de muhteşem bir miting yaptık. Bu muhteşem mitingde alanda 150 bin kişi vardı. Şimdi de televizyon programı için Dolmabahçedeyim. Biraz sonra A Haber-ATV ortak yayınında bu televizyon yayınını yapacağım oradan tüm Türkiye'ye sesleneceğim. Trabzon'dan çok çok farklı bir ses bekliyoruz" demesinin ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine konuşmasına ara verdi.