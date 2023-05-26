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    Başkan Erdoğan Trabzon'daki gençlik buluşmasına telefonla bağlandı: “Ben uşaklara inanıyorum”

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’na telefonla katılarak “Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz’den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın, ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben uşaklara inanıyorum” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan telefonla bağlandı: “Ben uşaklara inanıyorum”

    AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesindeki Doğa Park'ta dün akşam saatlerinde Gençlik Buluşması etkinliği düzenlendi.

    ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI: "BEN UŞAKLARA İNANIYORUM" | VİDEO İZLE


    Etkinliğe AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Başkan Yardımcısı Aydoğan İskender ile AK Partili eski vekiller katıldı. Etkinlikte gençlere saz çalan ve türkü söyleyen Mustafa Şen, ardından telefonla Trabzonlu gençlerin talebi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

    "TRABZON'DAN ÇOK ÇOK FARKLI BİR SES BEKLİYORUZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptığı konuşmada, İstanbul Esenler'de bugün bir miting düzenlediklerini belirterek "Sevgili gençler. Esenler'de muhteşem bir miting yaptık. Bu muhteşem mitingde alanda 150 bin kişi vardı. Şimdi de televizyon programı için Dolmabahçedeyim. Biraz sonra A Haber-ATV ortak yayınında bu televizyon yayınını yapacağım oradan tüm Türkiye'ye sesleneceğim. Trabzon'dan çok çok farklı bir ses bekliyoruz" demesinin ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine konuşmasına ara verdi.

        BEN UŞAKLARA İNANIYORUM
        Erdoğan, daha sonra, "Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Onun için yarını çok kararlı geçirmek lazım. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu aldığımız oyun çok daha fevkinde bir oyla inşallah Cumhurbaşkanlığı ikinci turundan Türkiye'ye ses seda verecektir" derken, AK Partili Mustafa Şen söze girerek "Efendim gençler canavar gibi maşallah. Pazar günü sandıkları patlatacaklar" dedi. Erdoğan, bunun üzerine "Ben uşaklara inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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