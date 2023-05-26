Başkan Erdoğan Trabzon'daki gençlik buluşmasına telefonla bağlandı: “Ben uşaklara inanıyorum”

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesindeki Doğa Park'ta dün akşam saatlerinde Gençlik Buluşması etkinliği düzenlendi.
ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI: "BEN UŞAKLARA İNANIYORUM" | VİDEO İZLE
Etkinliğe AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Başkan Yardımcısı Aydoğan İskender ile AK Partili eski vekiller katıldı. Etkinlikte gençlere saz çalan ve türkü söyleyen Mustafa Şen, ardından telefonla Trabzonlu gençlerin talebi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
"TRABZON'DAN ÇOK ÇOK FARKLI BİR SES BEKLİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptığı konuşmada, İstanbul Esenler'de bugün bir miting düzenlediklerini belirterek "Sevgili gençler. Esenler'de muhteşem bir miting yaptık. Bu muhteşem mitingde alanda 150 bin kişi vardı. Şimdi de televizyon programı için Dolmabahçedeyim. Biraz sonra A Haber-ATV ortak yayınında bu televizyon yayınını yapacağım oradan tüm Türkiye'ye sesleneceğim. Trabzon'dan çok çok farklı bir ses bekliyoruz" demesinin ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine konuşmasına ara verdi.