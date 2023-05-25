Başkan Erdoğan'dan Türk demokrasisine saldıran küresel çete ve işbirlikçi muhalefete sert tepki: "Algı balonları söndü!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdiklerini belirterek, "Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik." ifadelerini kullandı.
Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2023
14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik.
Peki, neydi bunlar?…
Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan 'diktatörlük' iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi."
Başkan Erdoğan, 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: