Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu: Felaket tellalı Kılıçdaroğlu ve küresel çetelere tepki

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
"BU DÖNEM ŞAHLANIŞ DÖNEMİ"
Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı ortak yayında gündeme ve seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi.
Büyük Türkiye zaferi için her oyun çok kıymetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Bu dönem Şahlanış dönemi. Bu Türkiye Yüzyılı döneminin ilk dönemi olacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi üzerinden kriz tellallığına soyunan muhalefet de vardı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "DOLAR 30 LİRAYA ÇIKACAK" MANİPÜLASYONU
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak" iddiasını ortaya atıp, küresel tefecilere selam çakmıştı.
"KRİZ TELLALLARINA KİMSE KULAK ASMASIN"
Bu durumu değerlendiren Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
CHP'li ve İYİ Partili heyetin otel köşelerinde IMF ile yaptığı gizli görüşmelere anımsatan Erdoğan, "Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Ben de 'borç alma gibi hevesimiz yok' dedim. Bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik" dedi.