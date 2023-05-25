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    • 25.05.2023 23:41
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    Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu: Felaket tellalı Kılıçdaroğlu ve küresel çetelere tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dolar 30 lira olacak" manipülasyonu yapıp küresel tefecilere selam çakan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın" diyen Erdoğan, "Kimse şüphe etmesin, ekonomimiz, bankacılık ve finans sistemimiz gayet sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı" şeklinde konuştu. Muhalefetin ekonomiyi çökertmek isteyenlere ön ayak olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizi vurmaya çalışanlar var, bir de sürekli burayı takip eden dostlarımız var" dedi.

    takvim.com.tr
    Bizi vurmaya çalışanlar var, bir de dostlarımız var

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.





    Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    "BU DÖNEM ŞAHLANIŞ DÖNEMİ"
    Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı ortak yayında gündeme ve seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi.



    Büyük Türkiye zaferi için her oyun çok kıymetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak" şeklinde konuştu.

    Erdoğan, "Bu dönem Şahlanış dönemi. Bu Türkiye Yüzyılı döneminin ilk dönemi olacak" dedi.





    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi üzerinden kriz tellallığına soyunan muhalefet de vardı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN "DOLAR 30 LİRAYA ÇIKACAK" MANİPÜLASYONU
    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak" iddiasını ortaya atıp, küresel tefecilere selam çakmıştı.

    "KRİZ TELLALLARINA KİMSE KULAK ASMASIN"
    Bu durumu değerlendiren Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    CHP'li ve İYİ Partili heyetin otel köşelerinde IMF ile yaptığı gizli görüşmelere anımsatan Erdoğan, "Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Ben de 'borç alma gibi hevesimiz yok' dedim. Bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik" dedi.



        Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        Kimse şüphe etmesin, ekonomimiz, bankacılık ve finans sistemimiz gayet sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı.


        "Ekonomimizi çökertmek isteyenlere muhalefet ön ayak oluyor" diyen Başkan Erdoğan, "Bizi vurmaya çalışanlar var, bir de sürekli burayı takip eden dostlarımız var" şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu: Felaket tellalı Kılıçdaroğlu ve küresel çetelere tepki
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