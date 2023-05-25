Başkan Erdoğan'dan çok net 'ekonomi' mesajı! Körfez'den gelen yeni kaynağı duyurdu: Felaket tellalı Kılıçdaroğlu ve küresel çetelere tepki









Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi üzerinden kriz tellallığına soyunan muhalefet de vardı.



KILIÇDAROĞLU'NUN "DOLAR 30 LİRAYA ÇIKACAK" MANİPÜLASYONU

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak" iddiasını ortaya atıp, küresel tefecilere selam çakmıştı.



"KRİZ TELLALLARINA KİMSE KULAK ASMASIN"

Bu durumu değerlendiren Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



CHP'li ve İYİ Partili heyetin otel köşelerinde IMF ile yaptığı gizli görüşmelere anımsatan Erdoğan, "Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Ben de 'borç alma gibi hevesimiz yok' dedim. Bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik" dedi.