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Sinan Oğan'dan canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar! "Demirtaş'a özgürlük diyenlere destek olamayız"

Sinan Oğan'dan canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar! "Demirtaş'a özgürlük diyenlere destek olamayız"
26.05.2023 00:14 - Son Güncelleme: 26.05.2023 00:27

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İlk turda yüzde 5,2 oy alan ancak ikinci turda Başkan Erdoğan'a destek vereceğini duyuran Sinan Oğan gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı" diyen Oğan, "Siz beni linçliyorsunuz diye ben HDP'nin yanında durmayacağım. Önümüzde 3 seçenek vardı birisi tarafsız kalmak. Bunu tercih etmedik. Memleket bu gündeyken bizim bir yön belirlememiz gerekecekti. En azından tarih bizi şöyle yazacak: HDP ile yan yana durmadı. Her gün başka bir fikir ortaya koyan bir yapıyla bizim birlikte olmamız mümkün değildir. Demirtaş'a özgürlük diyenlere destek olamayız" ifadelerini kullandı.

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