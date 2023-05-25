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    Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ile 7 maddelik bir mutabakat imzaladı: Anlaşma koalisyonu karıştırdı!

    Avrupa basını, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Düne kadar Kemal Bey'i gazlayan Batı medyası, artık seçimi kaybedeceğinin sinyallerini verir oldu.

    Kemal Bey’i ’batı’rdılar!

    Theguardian: Kılıçdaroğlu destekçilerinde inanç eksikliği var! Başkan Erdoğan, gol pozisyonunda...

    L'express: Kılıçdaroğlu dengesini kaybetti. Muhalefet bunalımda! Hangi diktatör 2. tura kalır?



    The Times: İkinci turda kazanmaya yakın isim, Başkan Erdoğan... Sinan Oğan'ın da desteğini aldı...

    Le Monde: Erdoğan, Kemalizmin kurucu ilkelerini savunduğu için ilk turu önde kapattı. İmza: Olivier Bouquet



    'ÜMİT'SİZ VAKA!
    Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti yaşadı. 2. turda milliyetçilerin oyları için Ümit Özdağ'la anlaştı. Ancak bu durum masayı karıştırdı! HDP "Bizden oy yok" deyip tehdit yağdırdı. Gelecek'i, Deva'sı isyan bayrağı açtı...



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'nın, anketçilerin, HDP ile uzantısı terör örgütü PKK'nın açık açık desteğini aldı. Ancak hüsrana uğradı. İkinci tur için rotayı milliyetçi kanada kırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la anlaştı. Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 7 maddelik bir protokol imzaladı.

    Ancak sığınmacıların 1 sene içinde geri gönderilmesi ve anayasanın 66. maddesine yönelik vurgunun olduğu metin DEVA ve Gelecek Partisi'nde rahatsızlık yarattı. HDP'liler "Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın" ifadesini kullandı.

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından, "Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir" paylaşımını yaptı. DEVA Partisi kurucularından Tunahan Elmas ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanmak için her yolu mübah görenlere başarılar dilerim. Bazı yollar bana mübah değil" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ile 7 maddelik bir mutabakat imzaladı: Anlaşma koalisyonu karıştırdı!
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