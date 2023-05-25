Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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- Güncel
- 26.05.2023 00:14
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- Son Güncelleme:
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- 26.05.2023 00:15
Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı
Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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