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    • Güncel
    • 26.05.2023 00:14
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    • 26.05.2023 00:15
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    Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı

    Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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    Haberler Güncel Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı
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