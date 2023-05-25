Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Destek talebimiz yok, takoz koymayın yeter!





"BİZ Mİ REKABETTEN ÇEKİNECEĞİZ?"

Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş nakit, devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar Dolar.





"REKABETTEN NEDEN KORKALIM?"

Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?

Baykar'ın öncülüğünde 2.5 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 bin takım ve 1 milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.



Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?

Yunanistan'dan Amerika'ya kadar dünyanın en önemli yayın organları Milli SİHA'larımızın paradigma değiştirdiğini, savunma doktrinlerinin yeniden yazıldığına dair makaleler yayınladı. Ancak içerde yaptığımız işe dair söylenen, yazılan, hep aynı algı, hep aynı iftiralar...



BAYKAR REKABETTEN KAÇAR MI?

Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız.