Bir oydan ne olur deme! AK Parti'den ikinci tur için yeni reklam filmi: Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ikinci tur seçimleri öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'de "Şahlanış dönemi" başlayacağını ifade etti.
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"HER BİR OY TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPISINI AÇACAK"
Başkan Erdoğan ayrıca açıklamasında "Her bir oy çok kıymetli. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. Hep birlikte sandığa diyoruz. Büyük bir özgüvenle ama asla rehavete düşmeden sandıkları patlatacağız diyorum." dedi.
"TEŞKİLATLAR ZAFER SARHOŞLUĞUNA KAPILMASIN"
Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir." vurgusunu yaptı.