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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 26.05.2023 01:23
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    • 26.05.2023 01:25
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    Bir oydan ne olur deme! AK Parti'den ikinci tur için yeni reklam filmi: Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa

    Türkiye tarihinin en kritik seçimine adım adım ilerleken, Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında seçmenlerin rehavete kapılmaması yönündeki çağrısını yineledi. Öte yandan AK Parti ise sosyal medya hesabından seçmelerin sandığa gitmesinin önemi anlatan yeni bir reklam filmi yayınladı.

    Doğru adamla yola devam demektir bir oy

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ikinci tur seçimleri öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'de "Şahlanış dönemi" başlayacağını ifade etti.

    AK PARTİ'DEN İKİNCİ TUR İÇİN YENİ REKLAM FİLMİ I VİDEO İZLE



    "HER BİR OY TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPISINI AÇACAK"
    Başkan Erdoğan ayrıca açıklamasında "Her bir oy çok kıymetli. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. Hep birlikte sandığa diyoruz. Büyük bir özgüvenle ama asla rehavete düşmeden sandıkları patlatacağız diyorum." dedi.



    "TEŞKİLATLAR ZAFER SARHOŞLUĞUNA KAPILMASIN"
    Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir." vurgusunu yaptı.



        REHAVETE KARŞI REKLAM FİLMİ
        Bu konuda AK Parti teşkilatları tarafından bir reklam filmi hazırlanırken seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması teması işlendi.



        İşte reklam filmindeki sözler:

        "TÜRKİYE YÜZYILI'NI MÜJDELER VERECEĞİN BİR OY"
        Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy.



        "SAKARYA NESLİNİ İHYA EDER VERECEĞİN BİR OY"
        Bizi biz yapan yerli ve milli olan ne varsa bu eşsiz toprakları vatan yapan yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy. Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının nefesi ve sesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen ay yıldıza eşlik eder her bir oy.



            "DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM DEMEKTİR BİR OY"
            Unutma. Bir oyla tamamlar atılan adımları kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz bozar bütün oyunları. Kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Türkiye Erdoğan'dır Erdoğan Türkiye'dir. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.

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