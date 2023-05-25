Bir oydan ne olur deme! AK Parti'den ikinci tur için yeni reklam filmi: Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa





İşte reklam filmindeki sözler:



"TÜRKİYE YÜZYILI'NI MÜJDELER VERECEĞİN BİR OY"

Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy.