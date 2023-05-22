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    METE Gök Alp ile ateşlendi: Dosta güven düşmana korku salacak!

    Roketsan'ın lazer güdümlü mini füzesi "METE", PAVO Group tarafından geliştirilen Gök Alp dron sistemi ile ateşlendi. Zorlu koşullarda görev yapabilen Gök Alp, 13 kilogram yük kapasitesi ve 35 dakika görev süresi ve üzerinde bulundurduğu gelişmiş teknolojilerle harp koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    METE Gök Alp ile ateşlendi: Dosta güven düşmana korku!

    Roketsan'ın lazer güdümlü mini füzesi "METE", PAVO Group tarafından geliştirilen Gök Alp dron sistemi ile ateşlendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, test atışları devam eden "METE"nin seri üretimine başlamak için son aşamaya gelindi.

    TEK PERSONEL TARAFINDAN BOMBA-ATAR İLE ATEŞLENEBİLECEK

    Zorlu koşullarda görev yapabilen Gök Alp, 13 kilogram yük kapasitesi ve 35 dakika görev süresi ve üzerinde bulundurduğu gelişmiş teknolojilerle harp koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Yeni nesil 40 milimetre bomba-atar silahları kullanarak atılabilen "METE", mevcut konvansiyonel bomba-atar mühimmatının sahip olduğu azami menzilin ötesinde etkiye sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Hafifliği ve küçük boyutu sayesinde mini insansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA) ve insansız deniz araçları (İDA) ve kara araçlarının kulelerine entegre edilebilecek olan füze, tek personel tarafından bomba-atar ile ateşlenebilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen PAVO Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, "METE"nin İHA konseptine uygun olarak Gök Alp dron sistemine başarılı bir şekilde entegre olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "PAVO Group olarak tasarlayıp ürettiğimiz Gök Alp dronumuzla Roketsan'ımızın 'METE'si göklerde buluştu. 'METE'nin kullanıldığı ilk platform olan Gök Alp ise hem faydalı yük kapasitesi hem ateşlemeden etkilenmeyen stabil kalma kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle küçük çaplı dron sistemlerinin bu tarzda mühimmatları kullanırken yaşadığı sarsılma ve irtifa kaybetme sorununu ortadan kaldıran Gök Alp dron sistemi ile yurt dışı pazarında etkin rol oynayacağız."

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    Haberler Güncel METE Gök Alp ile ateşlendi: Dosta güven düşmana korku salacak!
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