Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2023 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 19:20
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın başarısı Batı medyasının dilinde: Fransız gazetesi Le Monde'den Başkan Erdoğan itirafı! Daha iyisini Erdoğan'dan başkası yapamaz

    Türkiye'de devam eden seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Türk halkının 14 Mayıs'ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu.Türkiye 2. Tur seçimlerine gün sayarken Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısını mercek altına aldı. Le Monde, "Kahramanmaraş'ta Erdoğan "bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi" olarak görünüyor" başlığı ile Başkan Erdoğan’ın bu kritik süreçteki etkinliğine dikkat çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fransız gazetesi Le Monde’den itiraf!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

    Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı. 14 Mayıs'ta milli iradenin tecelli ederek, 7'li koalisyonun Cumhur İttifakı'nın oldukça gerisinde kalması, dünya basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

    "ERDOĞAN KRİZİ KARŞILAYACAK TEK KİŞİ GÖRÜNÜYOR"
    Türkiye 2. Tur seçimlerine gün sayarken Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısını mercek altına aldı.

    Le Monde,"Kahramanmaraş'ta Erdoğan "bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi" olarak görünüyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

        6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden inşa etmek için hızla çalışmalar başladı. Asrın felaketinin üzerinden geçen 4 ayın ardından gerçekleşen seçimlerde Kahramanmaraş'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 71.88'ini aldı.

        "SEÇMEN BAŞKANINA AÇIK ÇEK VERDİ'
        Bu oy oranına dikkat çeken Le Monde, 'Seçmen başkanına açık çek verdi' ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU SEÇMENE GÜVEN VERMEDİ
        Kılıçdaroğlu'nun seçmene güven vermediğini itiraf eden gazete, Erdoğan'ın işini bildiği ifade etti. Bölgenin sakinlerinin görüşlerine yer veren gazete, Erdoğan'dan başka kimsenin daha iyisini yapamayacağına inandığı belirtildi. Erdoğan'ın seçmenine güven verdiği itiraf edilirken Erdoğan'ın oylarının ardında istikrar arzusunun olduğu da ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kılıçdaroğlu hedef gösterdi tetikçiler saldırdı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın başarısı Batı medyasının dilinde: Fransız gazetesi Le Monde'den Başkan Erdoğan itirafı! Daha iyisini Erdoğan'dan başkası yapamaz
            loading
            SON DAKİKA