Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.