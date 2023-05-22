Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.
Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı. 14 Mayıs'ta milli iradenin tecelli ederek, 7'li koalisyonun Cumhur İttifakı'nın oldukça gerisinde kalması, dünya basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.
"ERDOĞAN KRİZİ KARŞILAYACAK TEK KİŞİ GÖRÜNÜYOR"
Türkiye 2. Tur seçimlerine gün sayarken Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısını mercek altına aldı.
Le Monde,"Kahramanmaraş'ta Erdoğan "bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi" olarak görünüyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.