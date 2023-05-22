Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı!

Asrın felaketi"nin ardından 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile diğer ilgililerin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi sabah saatlerinden itibaren hasta kabulüne başladı.
Defne Devlet Hastanesi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı başta olmak üzere birçok siyasetçi kara propagandaya soyunmuştu. Kirli algı operasyonuna soyunan bu kişiler, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, 'sahte temel atma töreni' diyerek doğruluğu olmayan söylemlerde bulunmuşlardı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Oraya gidip, aman, aman hemen bir temel atalım. İki yere beton dökelim. Üç yerden sallanan demirlere beton fışkırtalım" ifadelerini kullanmış ve töreni küçümsemişti.
Hasta kabulüne başlayan Defne Hastanesi'nin son görüntüleri Başkan Erdoğan'ın üzerine atılan bu iftiraları çürüttü.