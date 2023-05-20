Gaziantep Havalimanı’nda panik! Tanımlanamayan cisim rapor edildi

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi.
Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.
BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Cismin görülmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.