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    • 20.05.2023 12:28
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    Gaziantep Havalimanı’nda panik! Tanımlanamayan cisim rapor edildi

    Hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan uçuşlar durdurulmuştu.Saat 11.30 sıralarında seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep Havalimanı’nda panik! Bir cisim yaklaşıyor

    Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi.

    Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.

    BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
    Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Cismin görülmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

        YÜZLERCE YOLCU SAATLERCE BEKLEDİ
        Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcu saatlerce bekledi.

        NOTAM NEDİR?
        NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

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