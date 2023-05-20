Gaziantep Havalimanı’nda panik! Tanımlanamayan cisim rapor edildi

YÜZLERCE YOLCU SAATLERCE BEKLEDİ

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcu saatlerce bekledi.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.