Gazeteci Bahar Feyzan CHP'nin 367 milyon liralık reklam bütçesinin hesabını sorunca ortalık karıştı!

KRT'nin eski sunucusu Bahar Feyzan, CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesini, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini söyledi. "Bu para nasıl harcandı. Anka Haber Ajansı'na ne kadar ödendi" dedi.

Bu sorular karşısında ortalık gerildi. KRT'nin ve ANKA'nın gizli ortağı olduğu iddia edilen Özkan'ın ekibinden Alkım Ünsal'ın Feyzan aleyhine videolar hazırladığı kaydedildi. Feyzan, "KRT ve ANKA Haber Ajansı'nın benimle ilgisi yok" diyen Özkan'a cevap verdi: Haberimin arkasındayım KRT TV ve ANKA Haber Ajansı, Özkan'a aittir. Oralarda haberi olmadan kuş uçmuyor...



MAHALLEDE ŞENLİK VAR

Muhalif isimler Şahan Gökbakar ve Enver Aysever de birbirlerine girdi! Gökbakar, Kılıçdaroğlu'nun rota değişikliğini eleştirdi. Aysever de "Arkadaşınla mı konuşuyorsun Şahan?" dedi. Üst üste iki paylaşım yapan Gökbakar, "Yaaaa hadii Enverr. Küfür ettirecen kendine" diye cevap verdi. En sonunda da "dingill" dedi...