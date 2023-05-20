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    Gazeteci Bahar Feyzan CHP'nin 367 milyon liralık reklam bütçesinin hesabını sorunca ortalık karıştı!

    Gazeteci Bahar Feyzan, Tuncay Özkan'dan CHP'nin 367 milyon liralık reklam bütçesinin hesabını sorunca, ortalık toz duman oldu! Ayrıca Feyzan, Alkım Ünsal'ın, Özkan'ın makam odasında otururken çekilen fotoğrafı paylaştı: "İftiraları CHP binasında mı hazırlıyorsunuz?" dedi.

    CHP’yi ’Bahar’ gerdi

    KRT'nin eski sunucusu Bahar Feyzan, CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesini, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini söyledi. "Bu para nasıl harcandı. Anka Haber Ajansı'na ne kadar ödendi" dedi.

    Bu sorular karşısında ortalık gerildi. KRT'nin ve ANKA'nın gizli ortağı olduğu iddia edilen Özkan'ın ekibinden Alkım Ünsal'ın Feyzan aleyhine videolar hazırladığı kaydedildi. Feyzan, "KRT ve ANKA Haber Ajansı'nın benimle ilgisi yok" diyen Özkan'a cevap verdi: Haberimin arkasındayım KRT TV ve ANKA Haber Ajansı, Özkan'a aittir. Oralarda haberi olmadan kuş uçmuyor...

    MAHALLEDE ŞENLİK VAR
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    Haberler Güncel Gazeteci Bahar Feyzan CHP'nin 367 milyon liralık reklam bütçesinin hesabını sorunca ortalık karıştı!
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