Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA ZAM MÜJDESİ | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
HAK İŞ konfedarasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.
En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/y8GK7tDOel— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2023
BUGÜN ASGARİ ÜCRET 8 BİN 500 LİRA OLDU
Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.
ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK
Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık ve çalışanları enflasyona ezdirmedik Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.
Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik.
DÜŞÜK FAİZ MESAJI
ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada. Düşük faiz politikamızla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürdük ve yatırımın önünü açtık.
6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.
Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.