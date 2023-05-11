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    • 11.05.2023 13:50
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    Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 21 yıldır çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirten Erdoğan, "Düşük faiz politikamızla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürdük ve yatırımın önünü açtık." dedi. Memurlara Temmuz müjdesi veren Erdoğan, "Temmuzda en düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim" dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA ZAM MÜJDESİ | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    HAK İŞ konfedarasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.

    BUGÜN ASGARİ ÜCRET 8 BİN 500 LİRA OLDU
    Örgütlenme, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Kılık kıyafet uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara biz son verdik. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.

    ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK
    Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık ve çalışanları enflasyona ezdirmedik Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.

    Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik.

    DÜŞÜK FAİZ MESAJI
    ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada. Düşük faiz politikamızla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürdük ve yatırımın önünü açtık.

    6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.

    Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYI BULACAK
        Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.

        Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim.

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        Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz.

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