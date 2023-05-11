Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Sadece asgari ücret bile iktidarımızın işçisine emekçisine verdiği önemin göstergesi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık ve çalışanları enflasyona ezdirmedik Toplumumuzun tüm kesiminin yanında olduk.

Kovid-19 salgını döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik.



DÜŞÜK FAİZ MESAJI

ABD'de son günlerde yaşanan banka iflasları, yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. ABD'nin durumu ortada. Düşük faiz politikamızla üretim ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürdük ve yatırımın önünü açtık.

6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 837 bin çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu sağladık.

Togg'un yola çıkmasından, TCG Anadolu'ya, KAAN'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Hem depremin yaralarını sardık hem de hedeflerimize ilerledik.