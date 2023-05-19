Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünya çok farklı İstanbul'u tanıyacak | Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a sevgi seli...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne ziyarette bulundu. İstanbul Modern'de müze ziyaretinde konuşan Başkan Erdoğan, kültür ve sanatta dev adımlar atıldığını belirterek, "İnanıyorum ki dünya İstanbul'u, İstanbul Modern'le çok daha farklı şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. Gerek Bakanlıklarımızın gerek belediyelerimizin her biri şehrin kültür sanat hayatına katılan yeni bir renk olan kültür merkezlerine, kütüphanelerine çıkarılan zorlukları da hatırlayalım." dedi. Başkan Erdoğan, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlamayı da ihmal etmedi. İşte kare kare o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti.
İstanbul Modern'de müze ziyaretinde konuşan Başkan Erdoğan, kültür ve sanatta dev adımlar atıldığını belirtti.
Başkan Erdoğan, "İnanıyorum ki dünya İstanbul'u, İstanbul Modern'le çok daha farklı şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. Gerek Bakanlıklarımızın gerek belediyelerimizin her biri şehrin kültür sanat hayatına katılan yeni bir renk olan kültür merkezlerine, kütüphanelerine çıkarılan zorlukları da hatırlayalım." dedi.
Kültür sanat alanında önemli adımlar atıldığını söyleyen Erdoğan, "Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık." ifadelerini kullandı.