Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünya çok farklı İstanbul’u tanıyacak | Vatandaşlardan Başkan Erdoğan’a sevgi seli...

Başkan Erdoğan, "İnanıyorum ki dünya İstanbul'u, İstanbul Modern'le çok daha farklı şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. Gerek Bakanlıklarımızın gerek belediyelerimizin her biri şehrin kültür sanat hayatına katılan yeni bir renk olan kültür merkezlerine, kütüphanelerine çıkarılan zorlukları da hatırlayalım." dedi.