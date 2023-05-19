Edirne'de vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar belediye yetkililerinin defalarca aramalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Diyaliz hastası olan Özge Kısaç, belediye yetkililerini aradıklarını ama bir türlü gelmediklerini belirterek, "Buradan Recep Gürkan'a sesleniyorum. Bizi görsün artık, altyapı mı yapar, ne yapar artık bilemiyorum. Yoldaki pis su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yazıktır günahtır, bizim de evlatlarımız var. Belediye artık buraya bir çare bulsun. Kaç defadır arıyorum, sürekli olarak sıraya aldıklarını söylüyorlar. En azından bir araba gönderseydiler, burada biriken suyumuzu çekseydiler. Yazık günah değil mi ailemize, ben bu halde yarın sabah diyalize gireceğim" ifadelerini kullandı.