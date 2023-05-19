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    • 19.05.2023 09:59
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    Edirne'de vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından önceki gün aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. Edirne’de bu kentlerden birisiydi. Edirne’de aniden başlayan sağanak yağış sonrası evler sular altında kaldı. Vatandaşlar yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı belediyeye tepki gösterdi. Bir vatandaş, sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine isyan etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından önceki gün aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne'de bazı evleri su bastı.

    Yağmur etkisini artırınca suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı. Caddede suya gömülen aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri yağmur ve lağım suları basan vatandaşlar Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslenerek tepki gösterdi.

    Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar belediye yetkililerinin defalarca aramalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Diyaliz hastası olan Özge Kısaç, belediye yetkililerini aradıklarını ama bir türlü gelmediklerini belirterek, "Buradan Recep Gürkan'a sesleniyorum. Bizi görsün artık, altyapı mı yapar, ne yapar artık bilemiyorum. Yoldaki pis su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yazıktır günahtır, bizim de evlatlarımız var. Belediye artık buraya bir çare bulsun. Kaç defadır arıyorum, sürekli olarak sıraya aldıklarını söylüyorlar. En azından bir araba gönderseydiler, burada biriken suyumuzu çekseydiler. Yazık günah değil mi ailemize, ben bu halde yarın sabah diyalize gireceğim" ifadelerini kullandı.

        "SENELER OLDU ÇARE BULUNAMADI"
        Yeni ameliyat olduğunu ve yağmur sularının içinde perişan halde kaldığını ifade eden vatandaşlardan Gülser Kısaç, "Yetkililer ellerini vicdanlarına koysunlar bizi bu su baskınlarından artık kurtarsınlar. Seneler oldu ama bir çare bulunamadı. Sinir hastası ve diyaliz hastası kızımın evine bu sular giriyor. Belediyemizi arıyoruz ama gelip bir müdahalede bulunmuyorlar. Oy zamanı benim kapıma geliyorlar. Artık bir çare bulsunlar" diye konuştu.



        "BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUN DEĞİLİM"
        Belediyenin yolu düşünmeden yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Hülya Tavukçu, bahçesinin lağım sularıyla biriktiğini söyleyerek, "Belediye başkanından hiç memnun değilim, hiç bir şeyle ilgilenmiyor. Oturmuş koltuğuna bakıyor rahatına. Gelsin de görsün bizim halimizi. Burada lağım sularının içindeyiz. Yoldaki ve bahçedeki lağım suları taştı" ifadelerini kullandı.


        Diğer vatandaşlar da yıllardır yapılmayan altyapı sorununun artık çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

            GÖLE DÖNEN YOLDA OLTA ATTI
            Edirne'de sağanak yağış sonucu caddeler göle dönerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Hasan Çöl adlı vatandaş, "Her yağmurda saraçhanenin su sorunu var. Bu durum bizi çok etkiliyor. Su birikintisine giren araçlar mahsur kalıyor. Lütfen yetkililere sesleniyorum artık bir çare bulunsun" dedi.



            "BELEDİYE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"
            Yolların çok bozuk olduğunu söyleyen Kemal Enak isimli vatandaş ise, "Kanalizasyon sorunu ayrı bir dert. Belediyenin şimdiye kadar hiçbir şey yaptığını görmedik. Daha önce söylemiştik ama bir işe yaramadı. Yerine getirmediler.

            Biz yollarımızın düzgün olmasını istiyoruz. Yollar sele döndü göl oldu. Her yer çöp çamur" diyerek tepki gösterdi.

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