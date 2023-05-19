Fondaş gazeteci Nevşin Mengü'den Erdoğan itirafı! "Biz ne yapsak Erdoğan'a oy veriyorlar"

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 14 Mayıs seçimleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha itidalli davrandığını söyledi. Mengü, Kılıçdaroğlu ve muhaletinde bir günde değiştiğini belirterek, "Muhalefet mesela diyor ki, 'Bunlar Erdoğan ne dese oy veriyor' diye bir tavır var. Fakat benim gördüğüm muhalefet şöyle düşünmeye başlamış biz o zaman 'Göçmen' falan diyelim bu da zaten yükselen bir şey bir de oradan oy alalım bitti bu iş diyorlar anladığım kadarıyla. Bir gün kalp yaparken, sakin, rasyonalite, iletişim yapmaya çalışırken ertesi gün tam tersi çatık kaş, masaya elini vur. Bunu niye satın alsın seçmen?" dedi.