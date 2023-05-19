CHP ve yandaşlarından depremzedelere saldırmaya devam ediyor! Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan skandal sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP ve yandaşlarını iyice çirkinleştirdi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde seçim başarısı göstermesinin ardından CHP'li isimler CHP ve FETÖ yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yapdırdı.
CHP'nin yayın organı Sözcü ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.
CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN DEDİ
Skandalların en büyüklelerinden birine ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imza attı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da ise otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.
Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği bu talebin seçim sonuçlarıyla ilişkili olduğu depremzedeler tarafından dile getirildi.
SKANDALLAR BİTMİYOR
Ancak CHP'lilerin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.
CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı.