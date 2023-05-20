Haberler Güncel Videoları AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!
20.05.2023 01:35 - Son Güncelleme: 20.05.2023 01:38

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:46
A Haber yayınında dil sürçmesi...
Güncel 01:45
Oylar sayılırken böyle...
Güncel 21:22
Başkan Erdoğan'dan İstanbul...
Güncel 00:34
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ı...
Güncel 01:41
Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi!
Güncel 21:13
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 05:05
İzmir'de depremzedelere büyük...
Güncel 03:39
TCG Anadolu yeniden...
Güncel 01:33
Gazeteci Levent Gültekin...
Güncel 00:23
CHP'li Tuncay Özkan kendi...
Güncel 01:13
CHP yandaşı Can Ataklı...
Güncel 04:36
Frankfurt Başkonsolosu...

Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA