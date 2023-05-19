Babasını hiç görmeyen şehit kızı Gülnisa Alkış'tan PKK ve HDP'yle iş tutan Kılıçdaroğlu'na tepki: Babamın kemiklerini sızlattınız

'BABAMIN VE DİĞER ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR'

CHP'nin ve bu kirli ittifakın gerçek yüzünü herkese anlatmaya çalıştığını belirten Gülnisa Alkış, "Benim babamın ve diğer şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Demirtaş'ı, Öcalan'ı ve diğer teröristleri içeriden çıkartacaklarını söylüyorlar. Bu vatan hainliği değil de nedir? Bunların nasıl bir insan olduğunu arkadaşlarıma, çevreme anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Bu artık seçim değil, vatan meselesi haline geldi. Bu ülke patates soğana tercih edilemez. Ben gerekirse aç kalırım ama vatansız kalamam.