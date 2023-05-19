Babasını hiç görmeyen şehit kızı Gülnisa Alkış'tan PKK ve HDP'yle iş tutan Kılıçdaroğlu'na tepki: Babamın kemiklerini sızlattınız

Konyalı şehit kızı Gülnisa Alkış (21), HDP ve PKK ile işbirliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Alkış, "Ben baba nedir bilmedim. Hiç görmediğim babamı şehit edenlerle iş birliği yapanlar vatanı haini değil de nedir? Bir kere bile 'baba' diyemediğim babamın mezarında kemiklerini sızlatıyorlar. Bunların nasıl bir insan olduğunu arkadaşlarıma, çevreme anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Bu artık seçim değil, vatan meselesi haline geldi" dedi.
Esengül Alkış, kızına hamile olduğunu öğrenince askerde olan eşini aradı. Ancak operasyonda olduğu için eşine mutlu haberi veremedi. Bir gün sonra 6 Mayıs 2002 tarihinde eşi Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın (21) Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu haberini aldı. Eşinin şehit haberinden 7 ay sonrada kızı Gülnisa Alkış'ın dünyaya getirdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi. Gülnisa bugün genç bir kız ama baba sevgisi, baba kokusu nedir hiç bilmedi. Şuan babasını kaybettiği yaşta olan genç Gülnisa, vatanına, milletine hizmet etmek, şehitleri unutturmamak için mücadele veriyor.
'HİÇ GÖRMEDİĞİM BABAMI ŞEHİT EDENLERLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR HAİNDİR'
Gülnisa Alkış, HDP ve PKK ile işbirliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Yaptıklarını kanına dokunduğunu belirten Gülnisa duygularını SABAH'a anlattı. Gülnisa Alkış, "Ben baba nedir, baba sevgisi nedir hiç bilmedim. 21 yıldır kimseye baba diyemedim. Kocaman kız oldum ama yolda bir baba ve kızını bir arada görünce içim parçalanıyor, kıskanıyorum, gözlerim doluyor. Ancak buz gibi mezar taşını öpüp, ona sarılabiliyorum. Ama şimdi birileri çıkıp, benim hiç görmediğim babamı şehit eden hainlerle iş birliği yapıyor. Benim gözümde onlarla işbirliği yapanlarında hainden farkı yoktur" dedi.