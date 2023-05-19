Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile kirli işbirliği! 15 Temmuz, kasetler, KHK'lılar... İşte satır satır madde madde ihanet

Kılıçdaroğlu: "Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz siyasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli."

17 Aralık sonrası açıklamalarında FETÖ savcılarını savunmaya başladı.

Kılıçdaroğlu: "HSYK ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu. Beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor."

Kılıçdaroğlu: "Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler savcının talimatlarını yerine getirirler."

Kılıçdaroğlu: "17 Aralık benim doğum tarihimdir."

Kılıçdaroğlu: "Yolsuzlukları duyumlar, ihbarlar üzerine araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde Cumhuriyet savcıları."

Kılıçdaroğlu: "E savcı da işini yapıyor. Ne yapsın? Gidecek. Polise talimat veriyor. Jandarmaya talimat veriyor. Tırı durdurun. Ben gelip arayacağım. Yasal hakkı mı? Yasal hakkı "