Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile kirli işbirliği! 15 Temmuz, kasetler, KHK'lılar... İşte satır satır madde madde ihanet
14 Mayıs'ta FETÖ ve PKK'nın desteğini alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandıkta milli iradenin tokadını yedi. Özellikle ortaya çıkan bu tablo yurtdışında firari olarak yaşayan FETÖ'cülerin büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Bu bağlamda Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile kirli işbirliği sizler için derledi. 15 Temmuz, kasetler, KHK'lılar... İşte satır satır madde madde ihanet.
2. Kılıçdaroğlu-FETÖ Arası Karşılıklı Ziyaretler
FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ve yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti (Ocak 2012).
FETÖ elebaşı Gülen'in daveti üzerine Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li bir heyet, ABD'ye gidip terörist başı Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etti (Mart 2013).
Kılıçdaroğlu ve heyeti, FETÖ davetlisi olarak Washington'a gitti (Aralık 2013).
Kılıçdaroğlu; FETÖ lobisine "cemaat" adı altında güzellemeler yaptı; ödüller, plaketler aldı.
Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın başkanı olduğu, FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.
Türkiye'ye dönüşte heyetteki bazı CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki, Erdoğan ülkeyi terk edecek" diye konuşmalar yaptı.
Sonrasında FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe girişimi gerçekleşti.
3. Kılıçdaroğlu'nun Yargıda FETÖ Açıklamaları
MİT krizinden bir (1) hafta önce Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama: "Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem." (Şubat 2012)
MİT'i hedef alan FETÖ kumpasından sonra mecliste konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması gündeme gelmişti. MİT Başkanının sorgulanmayacak olmasından rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması: "Adam görevlendireceğim. Savcı onu sorgulamaya başlayınca onu savcının elinden nasıl kurtarırım diye özel yasa çıkaracağız. Bunun adı hukuku katletmektir arkadaşlar. "
17 Aralık öncesi açıklamalarında savcıları yerden yere vurdu.
Kılıçdaroğlu: "Olan savcılar iddianame hazırlamamışlardır. Talimatlarla belli yerlerde hazırlanan iddianameler orada seslendirilmiştir."
Kılıçdaroğlu: "Bu savcı ve yargılardan önünde sonunda hesabını soracağız. "
Kılıçdaroğlu: "Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz siyasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli."
17 Aralık sonrası açıklamalarında FETÖ savcılarını savunmaya başladı.
Kılıçdaroğlu: "HSYK ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu. Beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor."
Kılıçdaroğlu: "Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler savcının talimatlarını yerine getirirler."
Kılıçdaroğlu: "17 Aralık benim doğum tarihimdir."
Kılıçdaroğlu: "Yolsuzlukları duyumlar, ihbarlar üzerine araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde Cumhuriyet savcıları."
Kılıçdaroğlu: "E savcı da işini yapıyor. Ne yapsın? Gidecek. Polise talimat veriyor. Jandarmaya talimat veriyor. Tırı durdurun. Ben gelip arayacağım. Yasal hakkı mı? Yasal hakkı "
4.FETÖ "Günah Keçisi" Oldu Demesi
Katıldığı bir programda FETÖ ile işbirliklerine rağmen paralel yapıyla ilgili bir şey bilmediğini ve FETÖ'nün günah keçisi olduğunu iddia etti.
Sunucu: Erdoğan geriye doğru pek çok olayı cemaate ve paralel yapıya atfetti. Siz baktınız mı?
Kılıçdaroğlu: Her seferinde Erdoğan bir düşman yaratmıştır. Bir rakip yaratmıştır. Burada da cemaati yarattı. Cemaat onu yaptı mı yapmadı mı samimi söylüyorum bilmiyorum.
Sunucu: Günah keçisi mi olduğunu düşünüyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Evet. Yani samimi söylüyorum bilmiyorum.