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    • 18.05.2023 11:18
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    CHP rant çetesine boyun eğdi! Bakanlık harekete geçti

    Yerli firmaların rekabetini sağlamak ve küçük esnafı korumak için AK Parti, E-ticaret kanununda yeni düzenlemeler yapmıştı. Yapılan bu yeni düzenlemeye CHP Meclis’te onay vermişti. Daha sonra ise evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, rant çetelerine boğun eğdi. CHP tarafından düzenleme Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Bu durumun üzerine esnafı korumak için yönetmelik hazırlayan Hükümetin önerdiği düzenleme bu kez Danıştay tarafından durduruldu. Bu karar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, E-ticaret Yönetmeliği’nin yürütülmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP rant çetesine boyun eğdi! Bakanlık harekete geçti

    Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına çıkarılan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durduran Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti.



    12 Mayıs'ta yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazı karara bağlayacak mercii sıfatıyla kararını açıklamak için İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dosyanın gelişinden itibaren 7 gün süresi bulunuyor.



    Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in yürütmesini Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde durdurdu. Ticaret Bakanlığı, bu karara itiraz etti.

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