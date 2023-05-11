Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ o dönemde yaptığı açıklamada, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir. Kanun teklifi görüşmeleri sırasında 'Rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulundular. Bu durum akıllara CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğdi? sorusunun gelmesine sebep oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KULAĞINA KİM NE FISILDADI?



CHP'li milletvekillerine kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatının Kılıçdaroğlu'nun verdiği iddiasında bulunan Dağ, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?