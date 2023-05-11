Esnafı korumayı amaçlayan bu kanuna CHP'de "Evet" oyu vermişti. Fakat lobilerden aldığı talimat üzerine CHP kararını değiştirerek, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
Ticaret Bakanlığı da muhalefetin bu girişimini önlemek için bir alt yönetmelikle yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile Türkiye'de yerleşik vatandaşa hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınmasını öngören yönetmeliği hayata geçirmişti. Danıştay ise aldığı bu kararla milyonlarca küçük esnafı mağdur etti.
ESNAFIN KORUNMASINA KILIÇDAROĞLU ENGELİ