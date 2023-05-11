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    • 11.05.2023 10:42
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    Meclis'te kabul etti AYM'ye koştu! Esnaf düşmanı Bay Bay Kemal

    E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına AK Parti, e-ticaret kanununda yeni düzenlemeler yapmıştı. Yapılan bu düzenlemelere CHP önce tebrik ederek, Meclis'te onay vermişti. Daha sonra ise rant çetelerine boğun eğerek, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Bu durumun üzerine esnafı korumak için yönetmelik hazırlayan Hükümetin kararı bu kez Danıştay tarafından durduruldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu Meclis’te kabul etti! AYM’ye koştu

    AK Parti'nin "7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e bir düzenleme sunmuştu. Sunulan düzenleme, tüm partilerin "Evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmişti.

    Esnafı korumayı amaçlayan bu kanuna CHP'de "Evet" oyu vermişti. Fakat lobilerden aldığı talimat üzerine CHP kararını değiştirerek, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.


    Ticaret Bakanlığı da muhalefetin bu girişimini önlemek için bir alt yönetmelikle yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile Türkiye'de yerleşik vatandaşa hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınmasını öngören yönetmeliği hayata geçirmişti. Danıştay ise aldığı bu kararla milyonlarca küçük esnafı mağdur etti.

    ESNAFIN KORUNMASINA KILIÇDAROĞLU ENGELİ

        Türkiye'de e-ticaret sektörünün boyutu 800 milyar TL'ye ulaşırken, hükümet bu düzenleme ile rekabeti dengeleyerek, küçük esnafı korumayı hedeflemişti.

        Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ o dönemde yaptığı açıklamada, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir. Kanun teklifi görüşmeleri sırasında 'Rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulundular. Bu durum akıllara CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğdi? sorusunun gelmesine sebep oldu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KULAĞINA KİM NE FISILDADI?

        CHP'li milletvekillerine kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatının Kılıçdaroğlu'nun verdiği iddiasında bulunan Dağ, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?


        Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir" demişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN: DOSTLARINIZI İYİ TANIYIN

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. "Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor.

            Teklif Meclise geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkeme'sine götürmesini ise takdirinize bırakıyorum. Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesine götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın."

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