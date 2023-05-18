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    • 18.05.2023 16:15
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    Memurlara kira desteği! Bakan Çavuşoğlu açıkladı

    Memurlara kira desteği ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu fahiş kira artışlarıyla ilişkin, yasal düzenlemeler ve ilave tedbirler ile gerekeni yapacaklarını ifade ederek "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Memurlara kira desteği! Bakan açıkladı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve il başkanları ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, memurlara kira desteği vereceklerini duyurdu. Katıldığı toplantıda fahiş kira artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı.



    "TOKİ ELİYLE BÖLGEMİZE YENİ KONUTLAR KAZANDIRACAĞIZ"
    Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. " dedi.



    "İL VE İLÇE BAZINDA KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ"
    Çavuşoğlu, ayrıca "Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.



        Yeni dönemde en büyük önceliklerinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.



        DEPREMZEDELERİ KOVAN TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NE TEPKİ
        Çavuşoğlu, seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşları hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiğini dile getirerek, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Son olarak Tekirdağ Belediyesinin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı." dedi.

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