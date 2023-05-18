Memurlara kira desteği! Bakan Çavuşoğlu açıkladı





DEPREMZEDELERİ KOVAN TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Çavuşoğlu, seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşları hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiğini dile getirerek, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Son olarak Tekirdağ Belediyesinin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı." dedi.

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