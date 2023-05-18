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    • 18.05.2023 17:18
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    MSB görüntüleri paylaştı: İşte TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntüleri...

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

    İzle gururlan!

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

    MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

    Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

    TCG ANADOLU
    Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

    TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

    TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

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    Haberler Güncel MSB görüntüleri paylaştı: İşte TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntüleri...
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