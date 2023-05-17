Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ I VİDEO İZLE
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapıldı.
Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.