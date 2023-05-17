Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN