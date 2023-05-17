"BUGÜNKÜ MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR BİR MUAMELE DEĞİL"

Burada gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde son derece yetkin bir biçimde araştırma yapan ancak gerçeklerin üzerine gittiği için bu şekilde bir muameleyle karşılaşan gazetecilerin yanında olduklarının altını çizen Tunçer, şunları kaydetti: "Ülke olarak da bu, nasıl bir terör yapılanmasıyla mücadele etmekte olduğumuzun da bir kanıtı. Yani burada hakikate ulaşılmasına da engel olmak isteyen maalesef yapılar var. Alman dostlarımıza da buradan hakikaten uyarı yapmak istiyoruz. Bunun Alman demokrasisine, Alman kurumlarına büyük zarar verdiğini ve buna alet olunmaması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

"BİZ BURADA ONLARIN YANINDAYIZ"

Tunçer, gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz burada onların yanındayız ama bu tür olayların tekrar edilmemesinin büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Çünkü bugünkü muamele kabul edilebilir bir muamele değil. Hele hele demokratik olduğunu, basın ve ifade özgürlüğünü sağladığını iddia eden bir ülkede böyle bir uygulamanın olmaması gerekiyor, biz bunu kınıyoruz." diye konuştu.