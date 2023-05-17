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    • 17.05.2023 12:23
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    Şehitlerimizin intikamı alındı: Bestler Dereler'de 5 terörist sarı torbada!

    Son dakika haberleri... Bestler Dereler Bölgesi'nde şehit edilen askerlerimizin intikamı alındı. Bölgede 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

    İntikam intikam intikam!

    Bestler Dereler Bölgesi'nde şehit edilen askerlerimizin intikamı alındı. Bölgede 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şehitlerimizin intikamının alındığını belirterek, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada terörün de kökünü kurutana kadar devam!" ifadelerini kullandı.

    5 KAHRAMANIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU
    Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada; 1'i korucu, 4'ü Uzman Jandarma olmak üzere 5 kahramanımız şehit olmuştu.

    Şehitlerimizin isimleri şu şekilde;

    Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan

    Uzman Çavuş Gaffar Mayik
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        Haberler Güncel Şehitlerimizin intikamı alındı: Bestler Dereler'de 5 terörist sarı torbada!
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