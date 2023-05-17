Şehitlerimizin intikamı alındı: Bestler Dereler'de 5 terörist sarı torbada!

Bestler Dereler Bölgesi'nde şehit edilen askerlerimizin intikamı alındı. Bölgede 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şehitlerimizin intikamının alındığını belirterek, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada terörün de kökünü kurutana kadar devam!" ifadelerini kullandı.

5 KAHRAMANIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada; 1'i korucu, 4'ü Uzman Jandarma olmak üzere 5 kahramanımız şehit olmuştu.