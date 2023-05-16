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    • 17.05.2023 09:41
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    Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma! 4 asker ve 1 güvenlik korucumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

    Son dakika haberleri... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Başkan Erdoğan, şehit düşen askerlerle ilgili sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

    Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

    Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, operasyonda 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığı kaydedilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı personele acil şifalar dilendi.

        Çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerimiz ve 1 güvenlik korucumuz da, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Özgün, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        TOKAT'A ŞEHİT ATEŞE DÜŞTÜ
        Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın (26), Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

        Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı. Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

        ŞEHİT HABERİNİ YOLDA ALDILAR
        Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan ailesi, Mayik'in ağır yaralı olduğunu öğrenince Şırnak'a gitmek için yola çıktı.

        Yolda çocuklarının şehit olduğunu öğrenen ailesi, Şanlıurfa'ya geri döndü. Şehidin yaşadığı eve giden yetkililer ise Türk bayrağı astı.

            ADIYAMAN NÜFUSUNA KAYITLI
            Adıyaman'ın Samsat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

            Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi.

            MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
            Şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (38), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan eşi Melek Ölmez ile 8 ve 13 yaşındaki 2 oğluna acı haberi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı verdi.

            Şehidin cenazesinin bugün Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Haberin ardından yasa boğulan aile, jandarma ekiplerinin eşliğinde Tarsus'a doğru yola çıktı.

            Şehit Serkan Ölmez'in daha önce 2013 ve 2020 yılları arasında İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda İz Takip Köpeği Unsur Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

            ÖZCAN İLHAN BİR YILLIK EVLİYDİ
            Çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın, Fatih Mahallesi'nde bulunan evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

            Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi, bugün Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

                Teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Güvenlik Korucusu Cevher Özgün, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

                Özgün'ün şehit haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

                Özgün için Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İnceler köyüne getirilerek İl Müftüsü Ahmet Dilek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

                    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

                    SON TERÖRİST DE BERTARAF EDİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ
                    Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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                    Haberler Güncel Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma! 4 asker ve 1 güvenlik korucumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
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