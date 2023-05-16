BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

SON TERÖRİST DE BERTARAF EDİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ

Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.