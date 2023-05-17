Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 kente sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, hortum geliyor dikkat | 17 Mayıs 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 kente sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, hortum geliyor dikkat | 17 Mayıs 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. İşte son dakika hava durumu tahmini...

17.05.2023 09:59 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:50
Meteoroloji’den 17 kente uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji’den 17 kente uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 17 kente uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 17 kente uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri

17 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 17 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji’den 17 kente uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

SON DAKİKA