HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 kente sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, hortum geliyor dikkat | 17 Mayıs 2023 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. İşte son dakika hava durumu tahmini...
17.05.2023 09:59 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:50
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.