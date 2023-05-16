Meclis'i en yaşlı üye sıfatıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli açacak

Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.
14 Mayıs sabahı 08.00'de başlayan seçimler akşam 17.00'de son buldu. Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak milletvekilliği seçimleri kesinleşti.
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.
Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.
EN GENÇ VEKİL AK PARTİ'DE
Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen 25 yaşındaki AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, parlamentonun en genç milletvekili olacak.
24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.