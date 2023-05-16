Meclis'i en yaşlı üye sıfatıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli açacak

EN GENÇ VEKİL AK PARTİ'DE

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen 25 yaşındaki AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.