Seçimde ikinci tur süreci nasıl işleyecek? İkinci turda kullanacağımız sandık değişecek mi?
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim süreci nasıl işleyecek? İkinci turda kullanacağımız sandık değişecek mi? İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
2 ADAY YARIŞACAK
Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
Yener, ülkede ilk defa gerçekleşek ikinci tur sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte. Geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verilmiştir"
OY PUSULALARINDA SADECE 2 İSİM YER ALACAK
Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi: "Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."
'KESİN SONUÇLAR 19 MAYIS'TA'
Bugün itibariyle propaganda döneminin başladığını vurgulayan Yener, "İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir" dedi.