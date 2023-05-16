Seçimde ikinci tur süreci nasıl işleyecek? İkinci turda kullanacağımız sandık değişecek mi?

2 ADAY YARIŞACAK

Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.