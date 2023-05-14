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    • 14.05.2023 20:59
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    Türkiye kararını veriyor! İstanbul'da oy sayımı sürüyor! İşte ilçe ilçe son durum

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy sayım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Peki son durum ne? İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

    İstanbul’da son durum ne?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.



    191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU
    Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.


    İSTANBUL SEÇİM SONUCU
    Seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Milyonlarca seçmenin bulunduğu verileri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İşte İstanbul seçimlerinde son durum:

    İSTANBUL İLÇELERİNDE SON DURUM

    Adalar sonuçları için tıklayın

    Beykoz sonuçları için tıklayın

    Kadıköy sonuçları için tıklayın

    Kartal sonuçları için tıklayın

    Şile sonuçları için tıklayın

    Üsküdar sonuçları için tıklayın

    Pendik sonuçları için tıklayın

    Ümraniye sonuçları için tıklayın

    Maltepe sonuçları için tıklayın

    Sultanbeyli sonuçları için tıklayın

    Tuzla sonuçları için tıklayın

    Ataşehir sonuçları için tıklayın

    Çekmeköy sonuçları için tıklayın

    Sancaktepe sonuçları için tıklayın

    Beşiktaş sonuçları için tıklayın

    Beyoğlu sonuçları için tıklayın

    Eyüpsultan sonuçları için tıklayın

    Fatih sonuçları için tıklayın

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    Haberler Güncel Türkiye kararını veriyor! İstanbul'da oy sayımı sürüyor! İşte ilçe ilçe son durum
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