Türkiye kararını veriyor! İstanbul'da oy sayımı sürüyor! İşte ilçe ilçe son durum

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
İSTANBUL SEÇİM SONUCU
Seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Milyonlarca seçmenin bulunduğu verileri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İşte İstanbul seçimlerinde son durum:
İSTANBUL İLÇELERİNDE SON DURUM
Adalar sonuçları için tıklayın
Beykoz sonuçları için tıklayın
Kadıköy sonuçları için tıklayın
Kartal sonuçları için tıklayın
Üsküdar sonuçları için tıklayın
Pendik sonuçları için tıklayın
Ümraniye sonuçları için tıklayın
Maltepe sonuçları için tıklayın
Sultanbeyli sonuçları için tıklayın
Ataşehir sonuçları için tıklayın
Çekmeköy sonuçları için tıklayın
Sancaktepe sonuçları için tıklayın
Beşiktaş sonuçları için tıklayın
Beyoğlu sonuçları için tıklayın
Eyüpsultan sonuçları için tıklayın
Gaziosmanpaşa sonuçları için tıklayın
Sarıyer sonuçları için tıklayın
Zeytinburnu sonuçları için tıklayın
Kağıthane sonuçları için tıklayın
Bayrampaşa sonuçları için tıklayın
Esenler sonuçları için tıklayın
Sultangazi sonuçları için tıklayın
Bakırköy sonuçları için tıklayın
Çatalca sonuçları için tıklayın
Silivri sonuçları için tıklayın
Büyükçekmece sonuçları için tıklayın
Küçükçekmece sonuçları için tıklayın
Avcılar sonuçları için tıklayın
Bağcılar sonuçları için tıklayın
Bahçelievler sonuçları için tıklayın
Güngören sonuçları için tıklayın
Arnavutköy sonuçları için tıklayın
Başakşehir sonuçları için tıklayın
Beylikdüzü sonuçları için tıklayın
Esenyurt sonuçları için tıklayın